«Ноги от ушей»: невестка Орбакайте в боди и на шпильках сразила поклонников безупречной фигурой

Алена Краснова уже около пяти лет счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Она не скрывает, что стала частью звездной семьи, о чем и не мечтала. Алена работает моделью, а с сыном Кристины Орбакайте она познакомилась, так как была его соседкой по даче.

Примечательно, что супруги часто путешествуют. Никита рад, что поставил возлюбленную на сноуборд. Он всегда трепетно говорит о жене.

Краснова не скрывает, что любит делать покупки. Ей регулярно приходится опустошать гардероб, чтобы освободить место. Но новые наряды артистка не только покупает, но и примеряет во время фотосессий.

Невестка Орбакайте на этот раз отметилась в глянцевом плаще и черном боди. Она продемонстрировала мощные ноги. Босоножки на шпильках дополнили образ. Она грациозно позировала перед зеркалом.

Поклонники были сражены тем, как выглядит жена Никиты. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая», «Наряд просто бомбический», «Ну красивая, слов нет», «Ох, эти ноги спасут мир», «Алена, вы дива», «Просто прелесть», «Ну вы дара речи лишили», «А можно так ходить? Это законно», «Ангел в плаще», «Ноги от ушей», «Да, красиво на шпильках смотрится фигура», — прокомментировали пост подписчики.

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