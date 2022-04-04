«Пресс на зависть»: невестка Орбакайте в топе и силуэтной юбке с разрезом блеснула точеной фигурой

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он в прошлом году отметил 30-летие. Внук Аллы Пугачевой счастлив в отношениях с Аленой Красновой. Они росли не только в одном городе, но и были соседями по даче.

До сих пор артист с теплотой вспоминает день их знакомства. Пара вместе уже больше пяти лет. Они не торопятся заводить детей. Пока певец строит карьеру, его возлюбленная учится и участвует в фотосессиях.

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Недавно супруги отдохнули в Сочи. Они неделю катались на сноубордах и веселились с друзьями. А вот по возращении в Москву пара стала редко появляться на публике.

Но Алена похвасталась своими весенними обновками. На этот раз она покрасовалась в откровенном наряде, который подчеркнул ее точеную фигуру. Невестка Орбакайте предстала в топе с длинными рукавами и силуэтной юбке с разрезом от бедра. Она обнажила свой плоский живот.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. Многие осыпали ее комплиментами. «С такой фигурой можно носить все», «Ну очень стильно», «Какая стройняшка», «Пресс на зависть», «Невозможно хороша», «Просто голливудская дива», «Как идеально все сидит», «Очень пикантно и женственно», «Алена, как это красиво!», «Ох, теперь ваша фигура — мечта моя», — прокомментировали пост подписчики.

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