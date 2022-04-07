Романтическое свидание: Подольская в клетчатом платье появилась в ресторане с Пресняковым

Певица провела вечер, наслаждаясь десертом с соленой карамелью и блюдом с щупальцами осьминога.

Наталья Подольская является известной певице. Она участвовала в шоу «Фабрика звезд». Примечательно, что артистка смогла обрести счастье и в личной жизни. Она состоит в браке с Владимиром Пресняковым.

Летом пара отметит 12-ю годовщину со дня свадьбы. Влюбленные воспитывают двоих детей: шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. Примечательно, что супруги даже спустя годы сохранили теплые чувства.

В последнее время Подольская много времени проводит с детьми. Она также готовит и устраивает семейные посиделки. Но на этот раз Пресняков устроил для нее романтическое свидание.

Пара отправилась в фешенебельный ресторан. Певица для такого случая облачилась в силуэтное платье в клетку. Они заказали множество блюд: щупальца осьминога в соусе, запеченную картошку с овощами и кальмаром.

Также Наталья попробовала мороженое с присыпкой и десерт с соленой карамелью. Паре друзья составили компанию. Пресняков сидел рядом и ухаживал за женой.

Поклонники осыпали комплиментами элегантный образ певицы. Многие также отметили, что супруги гармонично выглядят вместе. «Классно, что вы так тепло относитесь друг к другу», «Ну просто красотка», «Сколько еды, все вкусное», «Какой роскошный вечер у вас получился», «А детки с няней?», «Наталья, вы очаровательны», — стали писать подписчики.

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