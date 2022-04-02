«Ваня любит петь маме»: Подольская запечатлела, как годовалый сын красуется в спальне

Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что выступает на сцене регулярно. Порой артистка ездит на съемки, где примеряет разные образы. Но последние два гола она также стала еще больше времени уделять родным.

Наталья растит шестилетнего сына Артемия. Также у них растет малыш Иван, которому всего один год. Звезда не так давно отдохнула с ними в Сочи.

А недавно в звездной семье произошло несколько радостным событий. Наталья не только отпраздновала день рождения свекра, но и своего мужа Владимира Преснякова. Примечательно, что они устроили семейное застолье.

А вот 2 апреля артистка опубликовала трогательное видео. Подольская запечатлела, как Иван смотрит мультики. Она показала сына, сидящего на кровати в спальне. Он пел, когда с ним разговаривали родители.

«Ваня, Ваня! Ля-ля-ля», — говорили они. «Ваня любит петь маме маму», — призналась Подольская.

Поклонники восхитились кадрами. Многие уверены, что малыш унаследовал талант родителей. «Любуюсь каждый раз вашими домашними концертами», «Малыш вас слушал, а теперь запел», «Как он вырос», «Какой очаровательный блондин», «Это круто», «Мне нравится все», «А у вас дома уютно», «Так мне нравится ваш Ванечка», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!