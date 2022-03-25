«Это невероятно вкусно»: Подольская в молочном платье предстала у плиты, приготовив перлотто

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. После «Фабрики звезд» она стала знаменитостью. Ей удалось построить не только карьеру, но и личную жизнь. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Они воспитывают сына Артемия, который скоро пойдет в школу. А также у них растет годовалый сын Иван. Артистка не скрывает, что порой ей помогают няни, но она старается сама справляться со всеми делами.

В последнее время Подольская часто делится рецептами постных блюд. На днях она приготовила пряники. Ей помогал старший сын. А теперь певица показала, как приготовить итальянское блюдо.

Для этого она взяла отварную перловую крупу, помидор, креветки, базилик, оливковое масло. Она порезала помидоры и базилик. Обжарила креветки. При этом Наталья успела подержать на руках младшего сын, который собрался гулять.

Сама артистка была в молочном платье в цветочек. Креветки она сбрызнула лимоном, а потом смешала все с перловкой и заправила оливковым маслом. И ее ужин был готов.

«Это итальянский рецепт! Называется перлотто! Это невероятно вкусно. Можно действительно делать без креветок, можно с креветками или чем-годно! Главные участники этого блюда — перловка и, как ни странно, базилик», — сказала звезда.

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