Зал не отпускал: Орбакайте в мерцающем жакете и на шпильках предстала в Санкт-Петербурге

Кристина Орбакайте росла в звездной семье. Так как ее мама сама Алла Пугачева, с малых лет она была окружена знаменитостями, могла попасть на сцену и за кулисы разных концертов.

Кристина стала популярной певицей и актрисой. Она в скором времени отметит 51-летие, но даже родные признаются, что она выглядит моложе своих лет. А Примадонна не раз хвалила чувство стиля своей дочери.

Примечательно, что уже больше месяца Примадонна с мужем и детьми находится в Израиле. А вот Орбакайте устроила себе гастроли по России.

Она даж пропустила день рождения дочки Клавдии, которой исполнилось 10 лет. Артистка посетила несколько городов, включая Екатеринбург. Накануне она выступила в Санкт-Петербурге. На сцене Орбакайте предстала в мерцающем жакете, лосинах и ботильонах на шпильках.

После выступления зал не отпусках артистку. Она несколько раз вышла на поклон. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Поклонники осыпали ее комплиментами. «Какая красотка», «Стремительная энергетика», «Сколько счастья принесла людям», «Как можно так роскошно выглядеть?», «Мамина гордость», «Ножки то какие стройные», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Кристина планировала гастроли в Израиле, но отменила их.

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