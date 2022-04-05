Голливудский шик: Лопырева в алом платье-бюстье в пол с разрезом появилась на публике

Виктория Лопырева является одной из самых известных победительниц конкурсов красоты «Мисс Россия». Она родилась в Ростове-на-Дону, но это не помешало ей прославиться.

Одно время блондинка активно работала на телевидении, но теперь занимается организацией разных мероприятий. Уже два года она живет на две страны, предпочитая большую часть времени проводить в Дубае.

Обычно Лопырева не только участвует в фотосессиях, но и появляется на светских раутах. Яркую блондинку рады видеть на вечеринках и конференциях. На этот раз она поделилась кадрами с открытия нового отеля в Дубае.

Российская красавица стала особенной гостьей. Для такого случая Виктория облачилась в алое бархатное платье-бюстье с разрезом спереди. Виктория подчеркнула точеную фигуру. Образ завершили босоножки на шпильке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит победительница конкурсов красоты. Многие заметили, что она постоянно была окружена мужчинами.Но добавим, что Лопырева состоит в браке с Игорем Булатовым. Он работает в России, поэтому они не часто проводят время вместе.

«Ты выглядишь как самая красивая любовная поэма, когда-либо написанная, королева!», «Просто чудесно и красиво», «Дама в красном», «Просто чудо», «Шикарная», «Бесподобный образ», «Просто прелесть», «Виктория, вы сражаете на повал», — прокомментировали пост подписчики.

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