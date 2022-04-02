Приняли особенно тепло: Лопырева в платье в пол винного цвета щегольнула на красной дорожке в Катаре

Российская телеведущая побывала на жеребьевке Чемпионата мира FIFA. Она выбрала элегантный образ для выхода в свет.

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Однако время она работала телеведущей, но теперь предпочитает организовывать разные фестивали. Светская львица живет в Дубае уже два года.

Она растит сына Марка Лео. А вот с мужем Игорем Булатовым блондинка видится не часто. Недавно она отдохнула с подругами на Мальдивах. А вот на днях звезда прилетела в Катар.

В городе Доха прошла жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA. Лопырева показала, как тепло ее встретили. Ее номер в отеле был усыпан букетами цветов. Для нее также приготовили подарки.

А вот вечером российская красавица предстала на красной дорожке. Она облачилась в элегантное платье в пол с корсетом. Наряд благородного винного цвета дополнили украшения с драгоценными камнями.

«Какая чудесная ночь! Присутствовали на официальной церемонии Final Draw FIFA в Катаре. Увлекательное шоу и море воспоминаний», — написала она.

Поклонники осыпали комплиментами Виктори. Многие отметили, что она стала украшением вечера. «Великолепная, невероятная», «Платье на вас потрясающе смотрится», «Шикарная! Украшения — параиба», «Ты великолепна во всех нарядах, но это платье волшебно сидит», «Это платье — твоя мечта, королева! Ты выглядишь потрясающе!» — прокомментировали пост подписчики.

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