А волосы ниже талии: пополневшая Бузова в невесомом платье оверсайз скрыла изъяны фигуры

Телеведущая выбрала образ в стиле сафари на съемках и сменила прическу.

Ольга Бузова уже давно стала популярной телеведущей. И хоть год назад она покинула шоу «Дом-2», ее популярность только растут. Теперь блондинка снимается в новых проектах. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания.

У нее есть стилисты, которые подбирают для нее образы. Однако за последние месяцы она поправилась. Звезда признавалась, что намерена сбросить около семи килограммов.

Но пока Ольга только иногда посещает спортзал. Она старается скрывать изъяны фигуры с помощью нарядов. В это время по телевизору идет шоу «Звезды в Африке», в котором она снялась с Михаилом Галустяном.

В новом выпуске артистка отметилась в струящемся платье миди с леопардовым принтом. Невесомый наряд оверсайз скрыл ее живот. Бузова также сделала два длинных хвоста с «пузырями».

Поклонники признались, что это один из ее самых удачных образов. Многие стали писать Ольге комплименты. Платье с хищным принтом произвело фурор.

«Очень красивый образ», «Красоточка какая», «Каждый раз все лучше», «Ох, такое платье классное», «Тут прям стройная», «Какое удачное платье», «Прическа сногсшибательная», «Миша даже залюбовался», «Оля, тут такая хорошенькая», «Просто девочка-девочка», — стали писать подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!