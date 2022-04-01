«Мне нужно скинуть минимум пять килограммов»: Бузова в мини-юбке не скрыла пышные формы

Телеведущая призналась, что не может взять себя в руки и перестать много кушать.

Ольга Бузова является бывшей ведущей шоу «Дом-2». Однако она продолжает работать на телевидении. Артистка также дает концерты и выпускает новые клипы. Она не скрывает, что зарабатывает миллионы рублей в месяц.

Ольга пока не обрела счастье в личной жизни, но надеется, что у нее будет семья и дети. А пока она все свободное время посвящает работе. Звезда не перестает экспериментировать с образами.

Примечательно, что 31 марта Ольга весь день провела на съемках шоу «Бузова на кухне». Она примерила комбинезон и шортами, а также щеголяла в мини-платье с принтом мильфлер. Вечером телеведущая покрасовалась уже в латексной мини-юбке и белой блузке с широким воротником «Клодин». Акцент на талии был сделан с помощью пояса. Она также показала свою прическу с двумя пучками.

Обычно поклонники критиковали ее за то, что артистка поправилась. Но теперь сама Ольга осталась недовольна своей фигурой, о чем сообщила в соцсети.

«Сколько мне еще раз надо сказать себе, что я жирная, чтобы перестать жрать?» — заявила она. «Ну вот, мне кажется, мне нужно скинуть минимум пять килограммов! Потому что я поправляюсь сразу в попе, в ногах. Даже не пять, а семь хочу! Потом закину вам фотку с „Ледникового периода“, сделанную в апреле. Мне кажется, идеальная моя форма. Просто нужно заняться уже серьезно», — пояснила звезда.

Поклонники отметили, что год назад Бузова была слишком стройной. Многие согласились, что телеведущая набрала лишний вес, но заверили, что ее фигура стала только привлекательнее.

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