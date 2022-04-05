Пока Муцениеце в отпуске: Прилучный привел шестилетнюю дочку на занятия по балету

Актер приглядывает за детьми, так как его экс-жена улетела отдыхать.

Павел Прилучный является популярным актером. Он уже больше 10 лет строит карьеру в кино. У него появилась армия поклонников после съемок в сериале «Закрытая школа».

В него влюблялись с первого взгляда, но тогда артиста покорила коллега Агата Муцениеце. После свадьбы она подарила ему двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. Несмотря на гармонию в семье, а в 2020 году они развелись.

Агата призналась, что экс-муж мог поднять на нее руку. Она предпочла больше не терпеть такое поведение. При этом актриса не скрывала, что может с ним воссоединиться потом.

В этом году бывшие супруги стала чаще видится и даже пересеклись во время поездки в Дубай. А вот на днях Муцениеце с подругами уехала в горы. Она устроила себе релакс. А в это время с наследниками остался Прилучный.

Накануне актер сводил детей на премьеру нового мультфильма «Человек-дельфин». А вот 4 апреля он привел шестилетнюю дочку на занятия по балету. Павел наблюдал за ней и поделился снимком, где кроха в розовой одежде делает растяжку.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Мия. Многие осыпали кроху комплиментами и отметили, что артист поражает тем, какой он заботливый папа. «Очень миленькая», «Как старается», «Красотуличка», «Мне бы такого папу», «Паша, как это мило», «Я плачу», — прокомментировали кадр подписчики.

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