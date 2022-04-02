По колено в грязи: Агата Муцениеце без макияжа и спортивном костюме предстала на отдыхе

Актриса отправилась в место, где нет лазурных берегов.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. У нее подрастают сын Тимофей и дочка Мия, рожденные от Павла Прилучного. Актриса после развода стала больше работать.

Она регулярно получает новые предложения по работе. Примечательно, что также артистка стала больше времени уделять своей внешности. Она покупает новые наряды известных брендов и регулярно занимается спортом.

Но на днях Агата улетела из Москвы. Она оставила малышей Прилучному, который с радостью проводит с ними время. А вот актриса с подругами теперь делится кадрами,, на которых гуляет в горах.

При этом она предстала без макияжа. Муцениеце облачилась в спортивный костюм карамельного цвета и кроссовки. Однако во время очередного променада звезда оказалась по колено в грязи.

«Пришел таки.. этот ваш апрель», — написала она.

Примечательно, что поклонники восхитились тем, как она выглядит. Они также стали гадать, где отдыхает актриса. Одним решили, что Агата находится в Сочи, а другие узнали в пейзажах Дагестан. «Какая красивая! Невозможно не любоваться вами», «Шикарная», «Красотка, Агата!», «Агат, ну такая красивая, прям очень!», «Очень похожа с Мийкой тут», «Прекрасна, как весна», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!