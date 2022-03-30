Тренд на нюд: Муцениеце вслед за Савельевой щегольнула в модном пальто

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она много раз снималась в сериалах и фильмах. Славу ей принесла роль в сериале «Закрытая школа». Также она снималась в разных комедиях. С недавних пор артистка редко говорит о личной жизни.

После развода с Павлом Прилучным, которому она посвятила почти 10 лет жизни, артистка осталась одна с двумя детьми. Но недавно она намекнула, что у нее появился воздыхатель, но пока подробностями звезда не делится.

Обычно вечерами Агата играет с дочкой и сыном. Она сама для них готовит. Но 30 марта утром актриса отправилась на съемки. Она покрасовалась в своем повседневном образе. Примечательно, что молодая мама была в джинсы серого цвета и черной водолазке. Изюминкой стало нюдовое пальто с поясом. Муцениеце решила похвастаться тем, как выглядит.

«Друзья, что за образ? Угадывайте! Кто я?» — заявила звезда.

Примечательно, что пальто в нюдовом цвете стало актуальным в этом сезоне. Ранее Саша Савельева тоже показала аутфиты с таким универсальным пальто.

Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая хорошенькая», «Агата, вы крутая», «Просто чудесная», «Ох, а пальто какое классное», «Агата, красотка», «Похорошела», — прокомментировали кадры подписчики.

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