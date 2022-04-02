Детей привел на море? Максим Галкин предстал на израильском побережье

Телеведущий проводит время с семьей на курорте.

Максим Галкин прославился в юности, когда стал выступать с юмористическими зарисовками и пародиями. Уже много лет он счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Несмотря на разницу в возрасте пара демонстрирует настоящую идиллию.

Они живут в деревне Грязь, но не так давно супруги уехали в Израиль вместе с восьмилетними детьми Лизой и Гарри. По словам Примадонны, они отправились отдыхать.

Но недавно Галкин вышел на связь с поклонниками. Он сообщил, что летом даст гастроли в Израиле. Артист также отметил, что пока у него нет настроения, чтобы публиковать развлекательные видео с детьми.

Однако 2 апреля юморист покрасовался на побережье. Максим в джинса и поло позировал на пляже. Он впервые за долгое время подстригся. А также муж певицы успела загореть.

Он сообщил, что сделал новую публикацию. Юморист ответил Ксении Собчак, которая недавно рассказала, что папа Максима Александр одно время занимал место в Госдуме. Примечательно, что мама телеведущей Людмила Нарусова лишила отца Галкина мандата, заняв его.

Поклонники в свою очередь стали обсуждать перемены во внешности юмориста. Многие отметили, что короткая стрижка позволила ему выглядеть моложе. Другие услышали на пляже радостные крики детей. Они заподозрили, что Галкин на море был с двойняшками и женой.

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