Стильная пара: Утяшева в кожаном тренче цвета карамели и юбке плиссе предстала с Волей

Телеведущая провела день с мужем. Она похвасталась своим актуальным весенним образом в одной гамме.

Ляйсан Утяшева является известной телеведущей. Она ведет шоу «Новые танцы» на ТНТ. А раньше Ляйсан занималась художественной гимнасткой и зачастую приносила домой медали.

Однако свою спортивную карьеру она завершила. Теперь ей нравится развиваться в разных сферах. Она счастлива в браке с Павлом Волей и растит двоих детей: Софию и Роберта. За последние годы супруги не раз возили их на море.

Теперь Утяшева находится в Москве после отдыха в Дубае. Она признавалась, что похудела за последние три года. Примечательно, что телеведущая также стала чаще экспериментировать со внешностью и покупать себе брендовые наряды.

А вот 1 апреля она отправилась на прогулку с мужем. Ляйсан поделилась кадрами, на которых запечатлелась с Павлом Волей в машине. Они дурачились, пока были в дороге.

Потом звезда похвасталась своим нарядом. Она щегольнула в топе-корсете и юбке плиссе карамельного цвета. Монохромный лук дополнил кожаный тренч, сумка и ботильоны на каблуке с широким голенищем.

Поклонники восхитились весенним образом Утяшевой. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего красивая», «Прям хороша», «Вы стали одеваться гораздо лучше», «Такой наряд круто! Особенно цвет», «Вы лучшая пара», «Стройная, как перышко», «Ох, какая вы красотка», — стали писать пользователи Сети.

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