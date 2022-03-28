«Зима»: Ляйсан Утяшева в серебристой дубленке отметилась на прогулке с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева является известной телеведущей. Она уже давно работает на телевидении, но не забывает про то, что также является знаменитой гимнасткой.

Свою спортивную карьеру Ляйсан завершила, но выступает со своим коллективом, делая красочные танцевальные постановки. Во всем ее поддерживает муж Павел Воля. Они вместе воспитывают двоих детей: Софию и Роберта.

Недавно Утяшева делилась домашними кадрами. Она любит готовить, а родные порой ей помогают. А вот 27 марта телеведущая вышла на променад с мужем. Они попали под снегопад, несмотря на то что уже наступила календарная весна.

Телеведущая была облачена в серебристую дубленку с молочным мехом. Утеплился и сам Павел. Прямо на улице они сняли видео, позируя вдвоем на фоне снега.

«Зима», — отметила Утяшева. «Зима», — согласился с ней муж. «Зима. Одевайтесь теплее», — порекомендовала звезда.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что у них в глазах до сир пор видно влюбленность. «Любимая пара», «До чего классные», «Очень милая Ляся», «Вот бы вас встретить», «Какие крутые», «Выглядите классно», «Муж и жена, а такие молодые и влюбленные на этом видео», — прокомментировали пост подписчики.

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