Семейная готовка: Утяшева и Воля предстали на кухне с подросшими детьми

Юморист признался, что с рождением сына и дочки у него появилось два лучших друга.

Ляйсан Утяшева уже давно стала знаменитостью. Она была художественной гимнасткой и завоевала множество медалей. Но потом спортсменка завершила карьеру и стала телеведущей. Уже длительное время она ведет шоу «Танцы» на ТНТ.

При этом Ляйсан смогла обрести счастье и в личной жизни. Она уже почти 10 лет счастлива в браке с Павлом Волей. Они вместе растят двоих детей.

Первым у них родился сын Роберт. Теперь мальчику уже восемь лет. А потом у супругов появилась дочка София. Пара каждый год ездит с малышами на море, а также устраивает им путешествия в экзотические страны.

Обычно Утяшева делится кадрами с отдыха в соцсети, но лица малышей прячет. Но порой она позволяет посмотреть на наследников. Недавно супруги дали интервью, и поделились редкими семейными кадрами.

Ляйсан показала архивное фото, на котором Воля предстал с еще маленькими детьми. А на другом фото они уже все вместе готовят. В кадре телеведущая раскатывает тесто, а Воля делает пельмени. При этом Мия с цветными косичками стоит с кастрюлей, а Роберт помогает отцу.

Воля признался, что когда дети родились, он с каждым проводил время часами, просто их разглядывая. «У меня появилось двое лучших друзей», — отметил юморист в передаче «А поговорить?» на YouTube.

Поклонники поразились тому, как выросли дети пары. Многие отметили, что Роберт растет копией папы. «Парень в папу! Какой красивый сын у вас», «Просто потрясающе! Так сын похож на папу», «Дочка у вас модница», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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