Прошлись по топовым бутикам: Клава Кока в мини-платье и бомбер устроила шопинг с Егором Кридом в Дубае

Певица целый вечер провела в торговом центре. Вместе с Егором Кридом они отметились в Celine, Gucci, Balenciaga.

Клава Кока за последние несколько лет стала очень популярной. Армия ее поклонников постоянно растет. Певица не скрывает, что раньше ее многие артисты критиковали, но став частью известного лейбла, блондинка выпустила несколько хитов.

Теперь с ней мечтают спеть многие звезды. Она уже записала дуэты с Нилетто и Александром Реввой. А в начале карьере ей удалось познакомится с Егором Кридом.

больше по теме Вот это компания в Дубае: Клава Кока в джинсах клеш и куртке из денима приехала в гости к Егору Криду Певица во время отпуска решила проведать коллегу и друга.

Их дружба продолжается по сей день. Недавно Клава прилетела в Дубай. Она устроила себе внезапный отпуск. Певица успевает развлекаться, загорать и купаться в океане. А накануне она встретила Егора, который стал резидентом ОАЭ.

Если сначала они гуляли вместе, то 30 марта устроили шопинг. Вместе с друзьями они отправились в большой торговый центр. Кока предстала в мини-платье с огненным принтом и черном бомбере с круговой молнией. Лук дополнили кеды.

Крид привел ее в престижные бутики. Они посетили магазины Celine, Gucci, Balenciaga. В некоторых бутиках им приглянулись вещи от куртки за 350 тысяч рублей до футболки за 5 тысяч рублей.

Поклонники следили за тем, как проходил шопинг. Многие отметили, что певица выглядит очень женственно. Ее многие осыпали комплиментами. «Ну какая кокетка», «Егор с каменным сердцем», «Ох, каки вы классные», «У Клавы классный стиль», «Шикарные наряды», «Вот это отдых», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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