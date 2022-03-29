«Какова красота!»: Клава Кока в леопардовом бикини блеснула фигурой на доске для серфинга

Клава Кока является известной исполнительницей. За последние пять лет она выпустила множество хитов. Артистка предпочитает регулярно менять имидж. Она выбирает яркие образы как для выступлений, так и для обычных прогулок.

25-летняя певица мечтает построить семью. В ее окружении много парней, но пока она не нашла свое счастье. Однако звезда старается хорошо выглядеть.

Уже несколько дней Кока отдыхает в Дубае. Она устроила себе отпуск. Если первое время певица каталась на багах по пустыне и загорала, то потом увиделась с Егором Кридом, который стал резидентом ОАЭ.

29 марта артистка отправилась кататься на яхте с друзьями. Она взяла уроки по катанию на доске для серфинга. Клава грациозно позировала в бикини. Уже после нескольких попыток она смогла сама кататься на доске.

Ну а потом звезда решила позагорать на палубе. Она показала фигуру в леопардовом купальнике. Кока засветила декольте и плоский живот.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Ее осыпали комплиментами. «Вот это ножки», «Какова красота!», «Загорелая такая», «Ох, как тебе хорошо», «Какая идеальная стойка», «Просто роскошная», «Спортивная наша», «Фитоняшка», «Да, просто сногсшибательно», — прокомментировали пост подписчики.

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