«Неплохо устроилась»: Клава Кока отметилась на руках у Егора Крида в Дубае

Клава Кока является популярной певицей. Она выступает на сцене больше пяти лет и добилась большого успеха. Ее хиты крутят на радио, а другие артисты готовы записывать с ней дуэты. Это уже сделал Александр Ревва.

Примечательно, что блондинка уже задумалась над тем, будет ли продлевать контракт с лейблом Black Star. Она уже хорошо зарабатывает. Свои гонорары звезда тратит на одежду, путешествия и недвижимость.

больше по теме Вот это компания в Дубае: Клава Кока в джинсах клеш и куртке из денима приехала в гости к Егору Криду Певица во время отпуска решила проведать коллегу и друга.

Недавно Кока устроила себе очередной отпуск. Она прилетела в Дубай, где первые дни просто купалась и загорала. А вот накануне певица наведалась в гости к Егору Криду. Популярный исполнитель не так давно стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Он собрал дома дружную компанию.

А вот потом они даже устроили прогулку. Клава была в джинсах клеш и куртке из денима. Ее образ дополнил розовый топ. Крид с другом взял певицу на руки. Трогательные кадры звезда опубликовала в соцсети.

«Неплохо устроилась. Кто краш?» — написала она.

Поклонники отметили, что Клаве очень повезло, что она дружит с такими известными персонами. К слову, Крид знает певицу с тех пор, как она только начинала строить карьеру. «Любовный треугольник», «У Егора самые сладкие места», «Такие классные!», «Малышечка просто бомба», «Как мне нравится клеш от бедра! Рада, что он возвращается в гардеробы», — прокомментировали пост подписчики.

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