«Он меня щекочет!»: Муцениеце засняла, как дети Прилучного веселятся перед сном

Актриса застала, как Тимофей Прилучный не дает заскучать сестре. Она ругать детей не стала.

Агата Муцениеце уже длительное время строит карьеру в кино. К ней пришла слава после съемок «Закрытая школа». Тогда она встретила Павла Прилучного. Они тайно сыграли свадьбу и вскоре у пары родились дети: Тимофей и Мия.

После почти 10 лет супруги были вместе, но в 2020 году они расстались. Примечательно, что после это артистка похудела и стала одеваться более женственно.

Несмотря на то, что у Агаты теперь много новых предложений по работе. Она появляется на красных дорожках и любит отдыхать на популярных курортах. В последнее время актриса часто делится домашними кадрами. 29 марта она накормила детей окрошкой.

Оказалось, что наследники любят это блюдо. А вот потом Муцениеце пришлось в пижаме пойти в детскую, так как от туда доносились крики и смех.

«Что происходит?» — крикнула актриса.

Наследники перестали щекотать друг друга. Они смеялись и не могли успокоиться.

«Пожалуйста! Что надо делать? Спать?» — уточнила мама. «Читать сказку», — сказал Тимофей. «А вы чем занимаетесь?» — снова спросила Агата. «Он меня щекочет!» — пожаловалась Мия.

Когда дети снова стали веселиться и кричать, артистка просто ушла. Она не стала их ругать.

«Ай, пускай занимаются чем хотят! Пока!» — сказала звезда с улыбкой.

Поклонники восхитились тем, какая актриса хорошая мама. Многие также отметили, что дочка на нее похожа, а вот Тимофей пошел в папу. К слову, Прилучный часто забирает детей, чтобы побыть с ними или свозить на море.

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