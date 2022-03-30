«Он меня щекочет!»: Муцениеце засняла, как дети Прилучного веселятся перед сном

Агата Муцениеце уже длительное время строит карьеру в кино. К ней пришла слава после съемок «Закрытая школа». Тогда она встретила Павла Прилучного. Они тайно сыграли свадьбу и вскоре у пары родились дети: Тимофей и Мия.
После почти 10 лет супруги были вместе, но в 2020 году они расстались. Примечательно, что после это артистка похудела и стала одеваться более женственно.
Несмотря на то, что у Агаты теперь много новых предложений по работе. Она появляется на красных дорожках и любит отдыхать на популярных курортах. В последнее время актриса часто делится домашними кадрами. 29 марта она накормила детей окрошкой.
Оказалось, что наследники любят это блюдо. А вот потом Муцениеце пришлось в пижаме пойти в детскую, так как от туда доносились крики и смех.
«Что происходит?» — крикнула актриса.
Наследники перестали щекотать друг друга. Они смеялись и не могли успокоиться.
«Пожалуйста! Что надо делать? Спать?» — уточнила мама.
«Читать сказку», — сказал Тимофей.
«А вы чем занимаетесь?» — снова спросила Агата.
«Он меня щекочет!» — пожаловалась Мия.
Когда дети снова стали веселиться и кричать, артистка просто ушла. Она не стала их ругать.
«Ай, пускай занимаются чем хотят! Пока!» — сказала звезда с улыбкой.
Поклонники восхитились тем, какая актриса хорошая мама. Многие также отметили, что дочка на нее похожа, а вот Тимофей пошел в папу. К слову, Прилучный часто забирает детей, чтобы побыть с ними или свозить на море.
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