«Вкуснямба!»: Муцениеце засняла дочку и сына Прилучного за домашним ужином

Актриса рассекретила блюдо, которое в ее доме едят и зимой, и летом.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она снялась во многих фильмах и сериалах: «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод». Также артистка почти 10 лет прожила с Павлом Прилучным.

Она подарила ему двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. Однако два года назад супруги развелись. Если первое время актриса тяжело переживала случившееся, то потом даже наладила дружеские отношения с экс-мужем.

В последнее время Агата все чаще хвастается новыми нарядами, старается следить за фигурой. Она ездит на пробы, а вечера проводит с наследниками. 29 марта артистка показала, как прошел их домашний ужин. За столом сидели Тимофей и Мия. Они уплетали окрошку на кефире. Оказалось, что в звездной семье это любимое блюдо у всех.

«Есть традиция!» — сказала Муцениеце. «Мы с тобой зимой даже ели!» — припомнила дочка. «А что ты ешь? Расскажи людям!» — попросила актриса. «Окрошку», — сказала Мия. «А ее обычно летом едят!» — отметила звезда. «Тима, всем в дом окрошку, да? Вкуснямба!» — добавила она. «А почему Тима так мало ест? Я уже вон сколько съела!» — спросила Мия. «У тебя просто меньше», — ответил ей брат. «Скажи, окрошка зимой и летом, да?» — спросила Агата. «Ну что такого?» — согласилась с ней дочка.

Поклонники восхитились тем, какие у актрисы воспитанные дети. Многие удивились тому, что они любят простые блюда. Но ранее Агата также накормила их бургерами. Иногда она позволяет им есть фаст-фуд.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!