Весенний хит: Агата Муцениеце в остромодном тренче с поясом вышла на променад

Актриса показала, как провела день. Она щегольнула в актуальном образе.

Агата Муцениеце уже много лет работает в кинематографе. Она снялась в десятках разных картин. Примечательно, что многие ее любят за роль в «Закрытой школе». Также она снялась в таких картинах, как «Честный развод», «Тобол» и ряде других кинолент.

Примечательно, что артистка была в браке с Павлом Прилучным, но они расстались в 2020 году. Экс-влюбленные продолжают общаться с друг с другом ради детей — дочки Мии и сына Тимофея.

В последнее время Агата много времени посвящает наследникам. У нее стало меньше съемок, поэтому она даже ездила отдохнуть в Санкт-Петербург.

А 24 марта она решила провести весь день с подругой. Актриса вышла на променад в брюках черного цвета и тренче с поясом, который считается остромодным. Весной тренчи набирают особую популярность. Муцениеце осталась в восторге от деревьев с гирляндами.

«Глава департамента лампочек Агата Светс», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Просто сама лучезарность», «Сколько у вас энергии», «Какая позитивная», «У вас такие женственные наряды», «Очень стильно выглядите», «Какая вы классная», «Ох, романтичная девушка», «Ну вам так идет», — стали писать пользователи Сети.

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