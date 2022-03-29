«Еще добавочка обязательно»: пополневшая Бузова в лосинах и кожаной косухе наведалась в гости к папе

Телеведущая решила провести выходной с родным человеком. Она забрала своих собак, за которыми присматривал ее отец Игорь Дмитриевич.

Ольга Бузова уже давно стала популярной телеведущей. Она много лет работает на телевидении. Также после развода с Дмитрием Тарасовым артистка стала выпускать альбомы. Она не скрывает, что не раз сталкивалась с критикой.

Однако ей удалось подружиться со многими именитыми персонами. Более того, она также порой играет в театре и снимается в кино. Но в марте у звезды появилось свободное время.

Ранее Ольга провела свою маму, которая живет в Санкт-Петербурге. Она поздравила ее с днем рождения. А теперь артистка наведалась в гости к папе, который живет в Москве.

Игорь Дмитриевич часто приглядывает за ее собаками, когда телеведущая уезжает на долго. Бузова облачилась в лосины и кожаную косуху. Она не скрывает, что поправилась. Однако звезда заверила, что скоро начнет приводить себя в форму. В соцсети Ольга поделилась трогательным фото. Она прильнула к отцу в лифте.

«Когда нас отдавали на лето бабушкам и дедушкам, я всегда поправлялась. Завтрак, обед и ужин, и еще добавочка обязательно, а как бабушке отказать? Также и с моими бусинками, отдаю худеньких, забираю с животиком и сразу сажаю на диету, худеем к лету вместе», — написала звезда.

Поклонники отметили, что без фильтров и макияжа артистка выглядит более молодой. «Такая хорошенькая», «Никакие фильтры не нужны», «Ну вот тебе и компания», «Ты и без бабушки ешь хорошо», «Как папа помолодел», «Такая классная», «Просто чудо! Пес на тебя похож», — стали писать пользователи Сети.

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