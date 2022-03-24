«Сегодня такая красотка!»: Бузова в сливочном платье и белоснежных сапожках приехала к маме

Телеведущая решила весь день провести с именинницей. Пообедала она в ресторане с родительницей.

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она ведет несколько передач и строит карьеру певицы. Ольга старается и дальше продолжать открывать в себе новые таланты. Также она всегда следит за своей внешностью.

Накануне артистка не побоялась показать, как выглядит без фильтров и макияжа. А с наступлением весны в ее гардеробе появилось больше легких нарядов.

Накануне Ольга прилетела в Санкт-Петербург. Она увиделась со своим экс-возлюбленным. А вот 24 марта телеведущая направилась на встречу с мамой Ириной Александровной, которая является стоматологом.

Они встретились в ресторане, где пообедали. Бузова облачилась в лаконичное сливочное платье, которые скрыло недостатки ее фигуры. Образ дополнили белые сапожки с широким голенищем, которые в тренде в этом сезоне.

Когда она выходила на улице, то надевала черную косуху и шарфик Louis Vuitton.

«Наша именинница! Мамулечка, с днем рождения! Твой день! Твой праздник! Сегодня я мамина дочка! Мама утверждает, что она на меня не подписана. Я тебя люблю! Ты что сегодня такая красотка! Сегодня мы идем с тобой в театр! А потом у меня еще один сюрприз для тебя вечерне-ночной», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие также отметили, что у нее молодая и красивая мама, которой исполнился 61 год.

Смотрите также: