От слез ни следа: Бузова в двойном платье-бюстье цвета мандарина предстала на съемках

Телеведущая взяла себя в руки и приехала на работу. На этот раз она выглядела еще краше, чем обычно.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Обычно у артистки почти нет времени на отдых, но недавно она повидалась с мамой в Санкт-Петербурге.

Также ей удалось увидеться с экс-возлюбленным Тимофеем. Каждый раз телеведущая наряжалась и демонстрировала свою красоту. Однако после поездки несколько дней звезда публиковала кадры, на которых горько плакала.

А вот 28 марта Бузова снова рано утром расплакалась. При этом она сняла себя на камеру, но причину своих эмоций так и не сказала. А потом артистка собралась с силами и отправилась на работу. Она запечатлелась в лифте в ботфортах и косухе. При этом блондинка ничего не стала говорить.

На самих съемках Ольга преобразилась. Никаких признаков того, что она плакала, на ее лице не осталось. Прямые волосы и легкий макияж дополнили ее лук. Она выбрала короткое двойное платье-бюстье с разрезом модного мандаринового цвета. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру и скрыл изъяны.

Поклонники посчитали странным, что телеведущая так быстро поменяла свои эмоции. А другие похвалили ее за то, что ради работы она собралась. «Какая тут красивая», «Очень милое платье», «А слезы высохли и все?», «Как то странно рыдать, а потом красоваться в платье», «Оля, ты молодец! Профи», «Какой образ! очень похорошела», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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