«Огненная леди»: Лопырева в белоснежном купальнике на шнуровке блеснула прелестями в бассейне

Виктория Лопырева является одной из обладательниц титула «Мисс Россия». Она уже много лет посещает светские мероприятия. Блондинка не раз становилась послом разных спортивных мероприятий, включая чемпионат мира по футболу 2018 года.

Уже несколько лет она живет в Дубае. Там она растит сына Марка Лео. Не так давно звезда посетила несколько светских раутов и поклонники заподозрили, что она беременна.

больше по теме Лопырева в широких джинсах-трубах и футболке с открытым плечом покрасовалась на Мальдивах Победительница конкурсов красоты скрыла изъяны фигуры на фоне слухов о беременности.

На днях Лопырева прилетела на Мальдивы. Примечательно, что она сначала позировала в широких джинсах и футболках, скрывая формы. Но 29 марта светская львица запечатлелась в бассейне.

Она предстала в белоснежном купальнике на шнуровке с открытыми бедрами. Виктория подразнила фанатов загорелыми ногами. При этом она продемонстрировала фигуру без изъянов, развеяв слухи об интересном положении.

«От Мале до острова — 30 минут на катере. В отеле большой выбор ресторанов и очень вкусная еда, просто выдающаяся», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 38-летняя мама. Многие осыпали ее комплиментами. Она сразила их своими формами. «Красота, нет слов», «Королева красоты», «Огненная леди», «Сладкая девочка», «Какая вы стройная», «Ну слов нет, такая вы крутая», «Шикарно, ноги безупречные», — прокомментировали пост подписчики.

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