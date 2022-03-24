Сказочная красота: Лопырева в пышном платье-бюстье цвета Барби появилась на премии Fashion Awards в Дубае

Победительница конкурсов красоты привлекла к себе внимание на премии The EMIGALA Fashion Awards. Она выбрала женственный образ для такого случая.

Виктория Лопырева является известной телеведущей и моделью. Также она не скрывает, что славу ей принесла победа в конкурсе «Мисс Вселенная». Виктория счастлива в браке с Игорем Булатовым. У них подрастает сын Марк Лео.

Однако влюбленные не часто проводят время вместе. Светская львица предпочитает жить в Дубае, а вот в Москву она прилетает несколько раз в год. Она регулярно выходит в свет, демонстрируя свои образы и веселясь с друзьями.

А вот 24 марта Лопырева отправилась на светский раут. Она стала звездой на красной дорожке The EMIGALA Fashion Awards. Премия собрала множество гостей. Блондинка для такого случая выбрала пышное платье-бюстье со стразами.

Наряд цвета Барби дополнили босоножки.Наряд подчеркнул ее осиную талию. Виктория сделала пышные локоны и яркий макияж. Она деже устроила дефиле. Сумка в виде шара со стразами завершила ее лук.

«Вспомнила, как ходила по подиуму», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие адресовали ей комплименты. Ее сравнили со знаменитой куклой Барби благодаря образу. «Очень красивая», «Слов нет», «Просто поразила», «Какая роскошная женщина», «Виктория, вы лишили дара речи», «Безупречный наряд», «Какая красотка, вы принцесса из сказки», «Наряд бесподобный», — прокомментировали кадры подписчики.

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