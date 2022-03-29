Вот это компания в Дубае: Клава Кока в джинсах клеш и куртке из денима приехала в гости к Егору Криду

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает в юном возрасте участвовала в разных проектах, но ее часто критиковали. Однако ей удалось подписать контракт с Black Star. Тогда она выпустила несколько хитов.

Теперь у 25-летней блондинки миллионы поклонников. Она много путешествует и даже купила квартиру в Москве. А недавно звезда прилетела в Дубай.

Уже несколько дней Клава делится кадрами с побережья. Она загорает и купается, а также катается на багах по пустыне. Но 28 марта певица устроила пробежку. Она была в топе и брюках. Певица заверила, что готовится к большому концерту, который даст в Москве. Более того, даже во время отдыха она пишет песни.

Примечательно, что за последний месяц в Дубае оказалось много российских звезд. Так Егор Крид стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. К нему в гости приехали друзья, включая Клаву. Артист был этому рад.

К слову, в свое время он увидел ее на встрече, организованной лейблом. Блондинка была в гитарой и в шляпке. А на этот раз она облачилась в джинсы клеш и куртку из денима.

«Ребята, посмотрите, кто приехал! Приехала Килька и вот», — сказал Крид.

Друзья веселились, смотрели видео и обсуждали увиденное. Поклонники обрадовались тому, что Кока увиделась с певцом. Им не раз приписывали роман. Однако продолжают находится в поиске второй половинки.

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