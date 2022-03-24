Не скрыла прелести: Клава Кока в мини-шортах из денима блеснула красотой фигуры в пустыне

Певица проводит отпуск в Дубае. Она показала свои формы и покаталась на квадроциклах.

Клава Кока является популярной молодой исполнительницей. Она уже несколько лет строит карьеру в шоу-бизнесе и выступает на сцене. Ей удалось добиться славы. С ней уже пели дуэтом Нилетто и Александр Ревва.

В свои 25 лет у певицы нет бойфренда, но она очень мечтает о семье и детях. Пока звезда продолжает снимать новые клипы, давать концерты и веселиться с друзьями. На днях она прилетела в Дубай.

Если в первый день Кока решила позагорать у бассейна, то теперь она отправилась в пустыню с подругой. Певица увидела верблюдов, но покататься решила на квадрациклах.

Артистка предстала в мини-шортах из денима и топе нежного цвета. Она решила заснять себя на камеру. Клавдия засветила животик и стройные ноги. Она устроила экстремальную езду по пустыне, заставив свою подругу вскрикивать.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кока. Многие отметили, что завидуют ее неисчерпаемой энергии. Ее осыпали комплиментами.

«Безумно красивая», «Какой у вас милый животик», «Ну вы бесподобны», «Словно из клипа кадры», «Ох, как вы хороши», «Я залюбовалась вашей фигурой», «Ну очень красивая, блондиночка на миллион», «Оторва», «Вот это отрыв», — прокомментировали пост подписчики.

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