«Всем пока, все понял, я ухожу из проекта»: Егор Крид сделал заявление на шоу «Голос. Дети»

Рэпер Егор Крид сделал смелое заявление на шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Забавный эпизод случился после выступления десятилетней Анисии Низовцевой.

Для исполнения юная звезда выбрала песню группы «Roxette» — «Listen to Your Heart». Она, по мнению окружающих, великолепно ее исполнила. К ней повернулись певица Полина Гагарина и рэпер Баста. А вот Егор Крид этого делать по какой-то причине не стал.

Девушка не растерялась и заявила: «Я уважаю всех, особенно тех, кто ко мне не повернулся».

В этот момент Егор Крид встал со своего места: «Всем пока, все понял, я ухожу из проекта». Правда, затем вернулся и похвалил молодую певицу, сказав, что у нее большое будущее.

Напомним, что шоу «Голос. Дети» с успехом идет на Первом канале. У программы очень хорошие рейтинги на телевидении.

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