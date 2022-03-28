«Нет, ну это вообще!»: Наталья Рудова в шелковом мини-платье подчеркнула свои прелести

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться в ролями в таких картинах, как «Татьянин день», «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым и «Любовь в городе ангелов».

Актриса дружит с экс-возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой. А также ее можно увидеть с Настасьей Самбурской. В свои 38 лет она может похвастаться стройной фигурой. А вот любимого человека рядом с ней нет.

Не так давно Рудова вернулась со съемок в Африке. Она теперь активно участвует в новых проектах. Так на днях актриса отметилась в отеле с Павлом Прилучным. Они вместе снимаются в фильме.

А вот 28 марта она решила похвастаться женственными обновками. Блондинка примерила силуэтное мини-платье из шелка с небольшим шлейфом сбоку. Она покрутилась перед камерой. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее фигуры.

«Нет, ну это вообще! Это же просто любовь! Это шелк. Просто на любой вечеринке будете королевой! Добавила аксессуарчик и все! Самое шикарное!» — похвасталась звезда.

Наталья показала еще несколько образов. Она решила не скрывать свои прелести. Поклонники пришли в восторг. «Я с ума схожу от вас», «Какая красотка», «С вашей фигурой можно все носить», «Смотрится роскошно», «Мамасита», «Какая блондинка!», «Потрясающе», «Вы богиня», «Бедра такие широкие», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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