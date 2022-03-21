«Любимое занятие»: Наталья Рудова предстала в номере отеля с Павлом Прилучным

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она не скрывает, что мечтает о ярких ролях. Блондинка не против сыграть злодея. Однако чаще всего ей достаются роли роковых красавиц.

Она прославилась благодаря сериалу «Татьянин день». А не так давно артистка приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Она провела несколько недель в жаркой стране, но теперь вернулась в Москву.

Обычно Наталья делится кадрами, на которых позирует в коктейльных платьях. Но на этот раз она оказалась в номере отеля с большой кроватью. Актриса запечатлелась в белой майке и черных лосинах.

«Номер гостиницы шикарный! Ожидание — любимое занятие всех актеров», — заявила она.

А позже Рудова уже позировала в удлиненном жакете винного цвета. Она предстала с армянским кинорежиссером и известным продюсером. А за столом сидел Павел Прилучный, который играл в сериале «Мажор». Два года назад он развелся с Агатой Муцениеце.

«Кто эти люди? Сарик Адреасян, Гевонд Андреасян, Прилучный! И мы снимаем нереальный проект под названием…» — отметила актриса. «Рынок шкур», — сказал за нее режиссер. «Все про меня», — пошутила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многим также стало интересно, в каких сценах она отметится вместе с Прилучным.

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