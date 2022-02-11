«Плохая мать и явно не проводишь с ним время»: Решетова задумалась о собственной жизни

Бывшая девушка рэпера Тимати, бизнесвумен Анастасия Решетова редко появляется в Сети. У красотки активная офлайн-жизнь, она уехала в Лондон, поэтому почти забросила Instagram. Но обратную связь все-таки из Интернета получает и задумалась, что стоило ей пропасть из соцсети, как вокруг нее скопилась масса слухов.

«Когда ты не постишь своего ребенка, то значит ты плохая мать и явно не проводишь с ним время. Не постишь себя во время рабочего процесса — это значит ты не работаешь и вообще может тебя кто-то содержит», — задумалась Решетова.

Девушка увидела противоречия и с другими сторонами жизни. Например, если она не показывает бойфренда, все считают, что его нет. Как и друзей, если они не появляются у нее в Instagram.

Подруги и поклонники поддержали мысли молодой мамы, разделив с ней недоумение. При этом, кто-то заметил, что так бывает всегда, если человек ведет скрытый образ жизни – тогда люди начинают собирать сплетни.

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