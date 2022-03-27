Мяукают вдвоем: Нюша поделилась умилительным видео с подросшей дочкой Симбой

Нюша давно стала популярной исполнительницей. Она уже в юном возрасте много гастролировала. Порой у нее совсем не было времени на отдых. Но недавно она решила поменять приоритеты.

Теперь артистка ставит семью на первое место. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. Они вместе воспитывают дочку Симбу. А от прошлых отношений у Игоря есть двое сыновей. В конце прошлого года уже звезда родила ему сына, его имя пока остается в тайне.

В феврале Нюша приехала в Москву и устроила фотосессию. Однако уже через месяц они снова вернулись в Дубай. Певица намерена находится там и приезжать в Москву по делам. Она ходить на вечеринки и концерты, а также ездит на джипе.

А вот 26 марта артистка сняла умилительно видео с дочкой. Они красовались на камеру с фильтром в виде кошачьи ушек. Мама и малышка мяукали вдвоем.

Поклонники поразились тому, как они похожи. Многие также отметили, что Нюша хорошая мама, так как дурачится с наследницей.

«Симба — чудо девочка», «Какая она солнечная», «Вот это актриса растет», «У вас прям одинаковые черты лица, только она блонди», «Какие куколки», «Мне нравятся такие молодые и классные мамы», «Счастливая кроха», «Вот это кошечки», красавицы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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