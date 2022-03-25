Отдохнула без детей: Нюша в белой рубашке оверсайз предстала на концерте в Дубае

Нюша является популярной исполнительницей. Уже много лет она строит карьеру в шоу-бизнесе. Певица не скрывает, что ее отец Владимир Шурочкин бывший участник коллектива «Ласковый май».

Он долгое время был ее продюсером. Но после свадьбы с Игорем Сивовым артистка стала сама заниматься своим творчеством. Она также родила дочку Симбу, а три месяца назад в ее семьи снова произошло пополнение — появился сын.

Еще недавно Нюша находилась в Москве, но потом вернулась в ОАЭ. Она заверила, что будет приезжать на родину. Певица пока большую часть времени посвящает семье. Она гуляет с дочкой, играет с сыном.

Но порой артистка предпочитает развеяться. Она на днях посетила вечеринку, надев мини-платье. А вот 24 марта она посетила концерт коллеги, который прошел на большой арене.

Сивов поделился кадрами, на которых показа полный зал и свою супругу. Нюша была в отглаженной белой рубашке оверсайз. Наряд подчеркнул ее загар.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Ее осыпали комплиментами. «Какая посвежевшая», «Очень рады видеть Нюшу на концерте», «Мы ждем твоих выступлений», «И вам нужно отдыхать от детей», «Ну что за цветок загорелый», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!