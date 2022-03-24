«Ох, какая шустрая»: Нюша засняла, как дочка гуляет в розовой мини-юбке с плюшевым рюкзаком

Нюша является популярной исполнительницей. Она с юных лет гастролирует и снимается в разных проектах. Певица может похвастаться яркими образами и множеством премий. А вот к 30 годам она стала больше времени посвящать семье.

Артистка даже решила сделать паузу в карьере, когда в прошлом году узнала о беременности. У нее с мужем Игорем Сивовым уже растет дочка Симба. А теперь у них появился сын, но его имя они пока скрывают.

Только в феврале Нюша приехала в Москву, но недавно улетела обратно в Дубай. Она заверила, что будет часто бывать на родину. Певица старается показывать кадры из своей жизни.

Так утром она засняла, как трехлетняя дочка красит ногти на ногах. А вот потом артистка отправилась гулять с наследницей. Она опубликовала видео, на которых предстала с Симбой, которая облачилась в футболку с голограммой и мини-юбку розового цвета. Ее образ дополнил плюшевый рюкзак.

«Ребята, у нас хорошие новости! Мы сегодня снимали вместе влог! Так что ждите! Скоро!» — объявила звезда.

«Смотрите, Симба сейчас покажет, как пробегать через эту штучку. Только помаши ручкой в конце! Ох, какая шустрая», — сказала Нюша.

Девочка ловко пробежала между крутящихся дверей в отеле. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие осыпали малышку комплиментами. «Ну просто чудо», «Красотка просто», «До чего это мило», «Симба очаровательная», «Она растет артисткой», «Ну красота какая», «Наряд у нее просто милота», — прокомментировали кадры подписчики.

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