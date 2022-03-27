«Мы одинаковые»: Муцениеце без макияжа запечатлелась с подросшей дочкой Прилучного

Актриса показала, как она проводит время с наследниками.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет снимается в кино. В ее копилке множество ярких ролей в таких картинах, как: «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод». Также она состояла в браке с Павлом Прилучным.

Поклонники считали, что у них крепкий союз. Но в 2020 году они развелись. Теперь звезда живет с детьми в квартире и мечтает купить дачу.

Обычно Агата не часто выходит в свет, но после развода она стала больше сниматься и выбирать более женственные наряды. Артистка также следит за фигурой. Недавно после отпуска она устроила праздник в честь шестилетия дочки Мии.

Малышку поздравлял даже Прилучный. А вот 26 марта Муцениеце показала, как проводит вечер с наследниками. Она показала открытку, которую сделала дочка, но там все слова были с ошибками.

«Мия мне написала записку. Ну здесь понятно: я вас люблю. Миечка, а это шведский? Давай почитаем, что там еще. Ах, это зубик!» — отметила звезда. «Его зовут Свинга», — пояснила кроха. «От Мии, я вас очень люблю папа с мамой. Так, я поняла», — сказала Агата.

Потом она запечатлелась без макияжа в новых очках с тонкой оправой. Но такие же очки оказались и у Мии. Они вместе покривлялись на камеру.

«Мне казалось, что я приобрела новые модные очки и они такие потрясающие. А потом Мия надела очки своей утки Лалан Фантан. То есть, у меня очки как у утки?» — спросила актриса. «Почти», — ответила кроха. «Зато смотрите, мы одинаковые», — заметила Муцениеце.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Мия очень похожа на маму, а вот сын звезды Тимофей растет копией отца.

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