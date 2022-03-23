Сын скоро перерастет: Муцениеце в модных джинсах цвета Барби и косухе предстала на публике с детьми

Актриса сводила наследников на премьеру мультфильма «Финик». Ее дети были главными персонами на красной дорожке.

Агата Муцениеце является популярной актрисой. В ее копилке десятки разных кинокартин, включая сериал «Закрытая школа» и фильм «Честный развод». Также она долгое время состояла в браке с Павлом Прилучным, но два года назад они расстались.

Теперь артистка живет в квартире с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Примечательно, что бывшие супруги не так давно стали чаще общаться.

Обычно Агата ездит на съемки новых проектов. Она не скрывает, что ей помогают няни приглядывать за наследниками. Также их забирает к себе Прилучный. Но 22 марта актриса сводила детей на премьеру мультфильма «Финик».

На красной дорожке она предстала в модных джинсах омбре цвета Барби и джемпере. Образ дополнила черная косуха. Муцениеце отказалась от макияжа, а волосы собрала в хвост.

На этот раз дети были главными персонами. Шестилетняя Мия даже дала интервью, но она вела себя так скромно, что ответила не на все вопросы.

Поклонники поразились тому, как вырос сын Прилучного. Многие также одарили комплиментами Агату. «Мамины, какие дети», «Такие красивые все! Мия — просто солнце», «Какие славные дети! Мама — красавица!», «Вы с бывшим мужем очень похожи как брат с сестрой, поэтому детки красивые. В маму с папой», «Миюша — копия мамочки», «Любовь и нежность», — прокомментировали пост подписчики.

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