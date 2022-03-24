«У нас жара!»: Павел Прилучный оказался в объятиях Натальи Рудовой

Актеры уже не в первый раз проводят время вместе.

Наталья Рудова является популярной актрисой. В ее копилке десятки разных ролей. Она не скрывает, что мечтает сыграть злодейку, но пока ей все чаще предлагают роли роковых красавиц.

Многие зрители ее знают по роли в сериале «Татьянин день». Также она показала себя с новой стороны, когда отметилась в смелой сцене в фильме «Бихэппи». Теперь звезда снова интригует поклонников.

На днях Рудова запечатлелась в номере отеля, где предстала с Павлом Прилучным. Она сообщила, что снимается в новом проекте. А вот 24 марта актриса сначала покрасовалась в черном платье на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее точеную фигуру.

А потом она сообщила, что съемки идут прекрасно. На новых кадрах Наталья заключила в свои объятия и прижала к себе Прилучного, который сохранил невозмутимый вид.

«Не знаю, как у вас, а у нас жара! Хитом пахнет! Еще раз принюхался! Все-таки хитом», — написала звезда.

Поклонники были воодушевлены. Многие отметили, что они гармонично смотрятся вместе. Ранее Павел развелся с Агатой Муцениеце. Он стал встречаться с Мирославой Карпович, но в начале этого года появились слухи об этих расставании.

«Вот это точно жара», «Наталья, какая компания», «Это будет роскошно», «Какой Павел крепкий орешек, даже не улыбнулся», «С такой красоткой не забалуешь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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