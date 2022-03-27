50-летняя Орбакайте в полупрозрачном корсете и юбке с бахромой произвела фурор в Ижевске

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что еще мама Алла Пугачева приводила ее за кулисы разных фестивалей и премий. Потом они даже спели вместе.

Наследница Примадонны также успешно играет в кино. В прошлом году она снова снялась в продолжении фильма «Любовь-морковь» и сериале «Тест на беременности». А теперь звезда возобновила гастроли.

Пока Алла Борисовна с мужем и детьми отдыхает в Израиле, Орбакайте ездит по России. Накануне она отметилась в Кирове, а теперь приехала на поезде в Ижевск. Певица дала концерт, где исполнила свои хиты.

Для одного из выходов на сцену она выбрала полупрозрачный корсет с кружевом и мини-юбку с бахромой. Пикантный образ дополнили сапожки. Кристина пела и танцевала, не скрывая красоту фигуры.

Певица сорвала овации. Ей также принесли цветы. Поклонники осыпали ее комплиментами, так как в 50 лет она по-прежнему умеет зажигать.

«Какая крутая», «Вот это наряд», «Ноги безупречные», «Скачет, поет! И не скажешь, что 50 лет», «Просто молодая Алла», «Какая лучезарная и добрая», «Потрясающее выступление от нарядов до песен», «Энергетика бешеная», «Хороша во всех смыслах», — стали писать пользователи Сети.

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