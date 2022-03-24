А школьницу Клаву к двойняшкам не взяли? Пугачева уехала в Израиль без девятилетней внучки

За границу Примадонна отправилась с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой.

Внуки Аллы Пугачевой не последовали в Израиль за своей именитой бабушкой. Многие поклонники считают, что раз Примадонна уехала за границу только на каникулы, она вполне могла бы увезти с собой и девятилетнюю Клаву. Но та, судя по всему, предпочла остаться рядом с мамой. Хотя внучка певицы очень привязана к двойняшкам Гарри и Лизе. Об этом говорила и Кристина Орбакайте.

Так, прошлым летом Клавдия гостила в подмосковном замке в деревне Грязь. А ее родители наслаждались отпусков в Греции. Позже Кристина подметила, что такие каникулы стали для ее дочери летним лагерем. Она с двойняшками Гарри и Лизой резвилась на природе, выдумывала новые игры и квесты, троица даже ставила спектакли, играя по ролям забавные сценки под присмотром Максима Галкина.

Однако в Израиль со своей звездной бабушкой Клавдия не поехала. Да и старший внук Примадонны — Никита Пресняков — вместо заграничных поездок выбрал отпуск в Сочи. Также парню нравится проводить время на даче Аллы Борисовны в Малых Бережках. Под Истрой у певицы есть дом, который Кристина Орбакайте называет их родовых гнездом. Все-таки именно здесь вырос ее старший сын Никита.

Сама артистка часто бывает и в Москве, и в деревне Грязь в гостях у именитой мамы, и в Штатах. У Кристины не всегда есть возможность отрывать дочь от учебы. Клавдия учится в Америке.

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