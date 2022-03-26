«Споем!»: 50-летняя Орбакайте в модной блузке с кожаным поясом предстала в Ижевске

Певица гастролирует по России. Она уже дала концерт в Кирове и на поезде продолжила свое путешествие.

Кристина Орбакайте является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Благодаря маме Алле Пугачевой ей удавалось с малых лет оказываться в кругу музыкантов и других творческих людей. Она также активно снимается в кино.

Если в начале года артистка устроила себе семейный отпуск, то уже в феврале она возобновила концерты. Однако почти месяц звезда не выходила на связь. А вот в конце марта она приехала в Москву и успела выйти на сцену театра.

Теперь Орбакайте гастролирует по России. Накануне она выступила в Кирове и продолжила поездку на поезде. На этот раз певица приехала в Ижевск. Она запечатлелась в черных брюках слип и блузке в крапинку с кожаным поясом.

Артистка сделала аккуратную укладку с челкой на бок. Она также подчеркнула природную красоту макияжем в розовых тонах. Кристина обратилась к жителям города.

«Дорогие ижевчане! 26 марта я с нетерпением всех жду на своем концерте! Споем!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 50-летняя артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Как мы рады вас видеть», «Что за красотка», «Очень стройная», «Ну просто неземная красота», «Будем петь и танцевать», «С такой звездой можно и спеть», «Бесподобная артистка», «Вы прям копия мамы», — прокомментировали кадры подписчики. Напомним, что Пугачева с семьей уехала в Израиль. Она заверила, что скоро вернется.

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