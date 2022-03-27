«Вот это формы»: Клава Кока в черном мини-бикини показала идеальную фигуру «восьмерку» на пляже

Певица продолжает отдыхать в Дубае. На этот раз она восхитила поклонников своей красотой.

Клава Кока за последние несколько лет стала популярной исполнительницей. Ее треки крутят на радио, они попадают в топ-чарты, а саму певицу зовут выступать на известных фестивалях и премиях.

У нее уже есть своя армия поклонников. Блондинка часто путешествует. Не так давно она записала новый хит с Александром Реввой, а вот в марте звезда улетела отдыхать в Дубай, где уже находится Егор Крид.

На несколько дней Кока забыла о всех проблемах. Она катается на верблюдах и багах, а также загорает и купается. Певица редко делится кадрами, предпочитая не дразнить поклонников.

Но 26 марта она опубликовала видео, на котором гуляет по пляжу вдоль берега. Клава предстала в черном мини-бикини. Она грациозно дефилировала, обнажив свои ноги, пресс и роскошное декольте. Звезда похвасталась фигурой «восьмеркой».

Певица взбудоражила поклонников. Многие признались, что мечтают так выглядеть. Другие осыпали блондинку комплиментами. «Вот это Мисс Харизма», «Вот это формы», «Как хороша», «Клава, вы красотка», «Ну просто нет слов», Что за богиня гуляет по пляжу«, «Выглядите сногсшибательно», «Не хватает принца рядом», «Что за формы! Идеал», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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