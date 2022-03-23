«Ох, эти ножки»: Клава Кока в алом бикини блеснула изящными формами у бассейна в Дубае

Клава Кока уже около пяти лет активно строит карьеру певицы. Она не скрывает, что любит удивлять публику. У молодой исполнительницы всегда яркие наряды. Она уже славится своим чувством стиля.

Артистка не раз хвасталась, что хорошо зарабатывает. Она уже купила квартиру в Москве и успела свозить маму на Мальдивы. Недавно звезда уехала на гастроли, а вот 23 марта она устроила себе отпуск.

Примечательно, что Клава прилетела в Дубай. Там уже находятся многие артисты: Нюша, Моргенштрн, Егор Крид и другие известные персоны. Она провела время с подругой, покаталась на квадрациклах, а вот потом певица позагорала у бассейна.

Блондинка запечатлела себя в алом бикини. Кока показала свой плоский живот и стройные ноги. Она показала, как нежится под солнцем.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она уже загорела. Ее стройная фигура произвела фурор. «Вот она — мисс Харизма», «Какая красавица», «Приятно смотреть», «Ох, эти ножки», «Просто слов нет», «До чего хороша», «Как вы прекрасны! Но нам бы и другой ракурс показать», «Просто красивая, фигура прекрасная», — прокомментировали пост подписчики.

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