«Ни одной морщинки»: Лариса Долина в черном жакете появилась на банкете Владимира Преснякова-старшего

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она знакома с большей частью представителей отечественного шоу-бизнеса. В свои 66 лет артистка продолжает не только давать концерты, играть в театре, преподавать в вузе, но и записывать хиты с молодыми исполнителями.

Также певица следит за своей внешностью и смогла похудеть больше чем на 20 килограммов. Теперь в ее гардеробе много женственных нарядов, в том числе мини-платья.

26 марта Долина отправилась на банкет, который устроил Владимир Пресняков-старший в честь дня рождения. Там собралась вся семья именинника от сына до внуков. Невестка Наталья Подольская отметилась в платье.

А Никита Пресняков развлекал брата. Он пришел со своей женой Аленой Красновой. За дружной компанией Лариса Александровна с любопытством наблюдала. Она одарила комплиментом именинника.

«Вот Владимир Петрович Пресняков сегодня справляет свой 76-й день рождения. Посмотрите, какой огурчик! Молодой! Красивый! Посмотрите, ни одной морщинки! А вот Вовка и рядом Никитка и Темка!» — сказала артистка. «Неудобно говорить про место, где у меня нет ни одной морщины!» — пошутил именинник. «Замечательный вечер! Люблю тебя», — заверила певица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская, а также отметили, что у именинника очень дружная семья. «Какие классные», «Просто роскошно», «Счастливый именинник с внуками и близкими», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!