«Очень тебя люблю!»: внук Пугачевой произнес трогательный тост на банкете в честь дедушки

У Аллы Пугачевой большая семья. Она гордится детьми и внуками. Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков тоже поет и занимается музыкой. Однако он предпочитает рок.

В последнее время внук Примадонны стал чаще появляться на публике. Он участвовал в «Ледником периоде» и с недавних пор играет в театре. После отдыха с друзьями в Сочи артист вернулся в Москву и попал на праздник.

Его дедушка Владимир Пресняков-старший устроил банкет в честь 76-летия. На нем появились Лариса Долина, его сын Владимир с женой Натальей Подольской и другие известные персоны. Никита сел со своим младшим братом Артемием, а также супругой. Весь вечер именинник слушал теплые слова и поздравления. А потом внук произнес тост, который многих растрогал.

«Когда ты злился, это всегда было в таком в юморе, в угаре. В общем, только прямо одни позитивные эмоции. Очень тебя люблю! С днем рождения!» — сказал Никита.

Вечер получился душевным. Долина осыпала комплиментами не только именинника. Она осталась в восторге от того, как выглядит Подольская. А кульминацией вечера стал торт. Именинника задул на нем свечки. Напомним, что Владимир Петрович счастлив в браке с солисткой ансамбля «Самоцветы» Еленой. У них один сын и трое внуков.

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