Даже сын Орбакайте приехал: Подольская поделилась трогательными кадрами с Пресняковым, свекром и детьми

Певица опубликовала уникальные кадры, на которых можно увидеть четыре поколения мужчин в семье Преснякова. В гостях у папы побывал даже старший сын Никита.

Наталья Подольская уже 11 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она старается поддерживать домашний очаг. При этом артистка регулярно дает концерты и ездит на съемки.

У нее подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. Несмотря на свою занятость, она не всегда пользуется услугами няни. А недавно звездная семья отдохнула на горнолыжном курорте в Сочи.

А вот 26 марта они отмечают праздник. Владимиру Преснякову-старшему исполнилось 76-летие. Подольская опубликовала кадры, на которых вся семья запечатлена вместе. Можно увидеть четыре поколения мужчин.

Певица нарядила сыновей в одном стиле. В гостях у них побывал старший сын ее мужа от Кристины Орбакайте Никита Пресняков. На одном из архивным фото он играет с братом. Ранее музыкант признавался, что обожает Артемия.

«Сегодня день рождения у одного из лучших людей, которого я знаю. У нашего Петровича! Очень любящий отец и дедушка, и свекр! Давайте поздравим его от души», — написала Наталья.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие восхитились тем, как выглядит именинник и его внуки. «Приятно смотреть на вашу семью!», «Какие все классные, яркие, красивые», «В окружены принцами и рыцарями», «Никитка всегда с вами», «Красивые! Дружная семья», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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