Снова удивил публику: Даня Милохин похвастался своими накрашенными в черный цвет ноготочками

Тиктокер, которому 20 лет, разместил видеозапись, на которой находится в машине.

Двадцатилетний тиктокер и рэп-исполнитель Даня Милохин в «Телеграм» разместил очередное провокационное видео. На кадрах он находится в автомобиле.

При этом Даня Милохин покрасовался перед поклонниками своими накрашенными в черный цвет ноготочками на руках.

Напомним, что Даня Милохин любит шокировать публику. На его теле много самых разных татуировок. К примеру, у него есть татуировка мифического единорога. Как считают некоторые его поклонники, таким способом Даня Милохин пытается самоутвердиться.

Ранее рэпер Егор Крид критиковал Даню Милохина за его накрашенные в разный цвет ногти. «Я дружу с Даней Милохиным, но когда я вижу его в платье, с розовыми ногтями, меня лично это не очень прикалывает. Мне кажется, что чуть-чуть перебор. Есть как будто в этом какая-то грань», — говорил, в частности, исполнитель.

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