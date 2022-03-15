Как облегчить жизнь с помощью гаджетов
Видео
Как приготовить мексиканскую закуску гуакамоле
Видео

Крид занервничает: Валя Карнавал в бикини не по размеру возлежала на кровати после солнечных ванн

Певица и блогерша подчеркнула, что снимок сделан на Мальдивах.

Крид занервничает: Валя Карнавал в бикини не по размеру возлежала на кровати после солнечных ванн
Валя Карнавал. Фото: личный архив

Отношения рэпера Егора Крида и звезды TikTok Вали Карнавал до сих обсуждаются поклонниками, хоть пара и рассталась год назад. Многие подписчики волей-неволей прикидывают, как бы отреагировал музыкант на откровенные фото или видео, которые тиктокерша постит в Сети. А некоторые так вовсе уверены: кадры адресованы Криду.

На этот раз Карнавал запостила фото в черном бикини, оказавшемся ей явно не по размеру. Девушка возлежала на кровати после солнечных ванн и подписала кадр «Мальдивы».

Валя Карнавал. Фото: vk.com/karna.val.music

Снимок из спальни не остался незамеченным ее фанатами, ведь они дружно последовали за ней в новую соцсеть. Фолловеры усыпали красотку в купальнике комплиментами, припоминая даже фразы из песни Крида, которую он ей посвятил.

«Валюх, тебе купальник не малой?», «Валя девочка с картинки», «Красотка!», «Валя, ты лучшая», «Балуешься», — пишут некоторые пользователи «ВКонтакте».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Валя Karna.valВаля КарнавалНовости googleновости шоу-бизнеса